So wird das Burgenland ohne Doskozil regiert

Bis dahin muss Astrid Eisenkopf bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie Regie führen. In einer Phase, in der immer mehr an die Bundesländer delegiert wird, speziell das Impfen. Eisenkopf: „Die Umsetzung des Impfens ist wahrscheinlich auch bei den Ländern am besten angesiedelt, weil wir ganz einfach am nächsten dran sind, die Gegebenheiten am besten kennen.“