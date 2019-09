37 Prozent: Burgenländische „Bio-Wende“ ist ihrer Zeit voraus

Mit einem Landtagsbeschluss war im Burgenland im Vorjahr die „Bio-Wende“ ausgerufen worden. Ziel ist der Umstieg auf biologische Produkte in allen Bereichen von der Landwirtschaft bis zum Endverbraucher. In einigen Punkten liege man sogar besser als geplant, zog nun Landesrätin Astrid Eisenkopf ( SPÖ) eine erste Zwischenbilanz.So soll etwa der Anteil an Bio-Anbauflächen im Burgenland von 31 Prozent im Jahr 2018 auf 50 Prozent bis 2027 gesteigert werden. Schon jetzt habe man 37 Prozent erreicht, so Eisenkopf.

Im Rahmen der seit Juli laufenden Umstiegsförderung des Landes für Agrarbetriebe seien inzwischen 27 Förderanträge genehmigt worden. „Binnen drei Tagen ab dem Start waren 15 Anträge eingelangt. Gerechnet haben wir insgesamt mit etwa 17“, berichtete Eisenkopf. Daher sei nun geplant, das Fördervolumen von ursprünglich 255.000 Euro weiter aufzustocken.