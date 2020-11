Burgenlands heuriger Wein mit „Top-Qualität“ in den Fässern

Die Situation am Traubenmarkt

Wenig zufriedenstellend sei heuer – so wie auch in den Vorjahren – der Preis am freien Traubenmarkt gewesen. Rund 40 Cent wurden für das Kilogramm bezahlt. Der Preis sei für die Produzenten generell zu niedrig, heißt es von der LK. „Sollte sich das nicht bald ändern, dann ist keine dauerhafte Traubenproduktion um diesen Preis möglich, und es werden Flächen gerodet werden“, heißt es von Experten.

Die Winzer hätten heuer jedenfalls „eine Top-Qualität“ einholen können, sagt LK-Präsident Nikolaus Berlakovich: „Das ist sehr erfreulich, da die Weinwirtschaft coronabedingt ohnehin enorme Einbußen verzeichnen musste.“ Dennoch sei auch der zweite Lockdown eine Herausforderung für die Winzer.

1. Lockdown: Absatz brach um 3 Millionen Liter ein

Bereits beim ersten Lockdown seien binnen zwei Monaten um drei Millionen Liter weniger verkauft worden. Abgesagte Veranstaltungen wie das Martiniloben oder auch das Wegfallen des Tourismus’ lasse die Weinwirtschaft zittern. Dazu würden auch Weine aus Ländern wie Italien, Spanien oder Frankreich immer stärker auf den österreichischen Markt drängen, sagt Liegenfeld.