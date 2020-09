Weinernte: Vorfreude auf gute Tropfen

Sorge um Wintergeschäft

Was ihm etwas Sorgen bereite, sei der Winter. Sämtliche Präsentationen im In- und Ausland müssen abgesagt werden. Auch in den Skigebieten in Westösterreich, wo vornehmlich hochpreisige Rebensäfte verkauft werden, sei die Frequenz der Urlauber für die bevorstehende Saison mehr als ungewiss. „Wenn das Winter-Geschäft für die Winzer wegfällt, wäre das eine mittlere Katastrophe.“