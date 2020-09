Frucht-Bomben aus Österreich

Angesichts der Corona-Krise ist eine etwas geringere Ernte durchaus von Vorteil. Zumal die Weinkeller wegen der überdurchschnittlichen Erntemenge im Jahr 2018 ohnehin sehr gut gefüllt waren. Der Ausfall der Gastronomie und von Eventveranstaltungen hat die Winzer getroffen. Probleme gibt es natürlich auch im Export, vor allem wenn die Gastronomie beliefert wurde. Auch im Ausland waren die Lokale für einige Zeit geschlossen.

Dafür hat der Verkauf im Lebensmitteleinzelhandel in Österreich um 17 Prozent zugelegt. Diese „massive Marktentlastung“ ist nicht selbstverständlich, betont der Präsident des Weinbauverbandes. Denn in der EU ist der „Weinmarkt sehr angespannt“. Vor allem, weil bei großen Produzenten in Spanien und Italien die Produktionskosten unter den Kosten für die Weinherstellung in Österreich liegen. Sie versuchen ihre Weinbestände verstärkt in der EU zu verkaufen.

Hierzulande haben die Konsumenten durchaus ihre Zuneigung zu Wein aus Österreich entdeckt. Sogar im Rotwein-Einstiegssegment des Lebensmitteleinzelhandels haben österreichischen Winzer zugelegt.