Windrad im Windpark Gols ging in Flammen auf

Ein brennendes Windrad hat Montagabend im burgenländischen Weinort Gols im Bezirk Neusiedl am See für Aufsehen erregende Szenen gesorgt. Aus einem der stählernen Kolosse im Windpark schlugen in etwa 50 Meter Höhe Flammen. Die Feuerwehr konnte nicht viel mehr ausrichten, als dem Brand aus sicherer Entfernung zuzusehen und das Gebiet großflächig abzusperren.