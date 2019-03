Stürmische Zeiten für die Windkraft: 22 neue Windräder in Planung

Der Großteil aller burgenländischen Windkraftanlagen steht im Bezirk Neusiedl am See. 410 Windräder gibt es dort, 3 in Eisenstadt-Umgebung, 15 in Mattersburg und 18 in Oberpullendorf.

Die IG Windkraft, der Interessensverband der Branche, vertritt rund 1.900 Mitglieder mit über 95 Prozent der Windkraftleistung. Das heurige Jahr bezeichnet Geschäftsführer Stefan Moidl als „entscheidend“. Durch die Erarbeitung einer umfassenden burgenländischen Klima- und Energiestrategie und dem „Erneuerbaren Ausbau Gesetz“ auf Bundesebene würden sich neue Chancen ergeben. „Neben der Erneuerung von alten Anlagen gibt es im Burgenland noch ein großes Potenzial auf neuen Flächen“, erklärt Moidl.