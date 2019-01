400 Millionen für bessere Windkraft

Aufbauend darauf soll die gute Entwicklung fortgesetzt werden, im heurigen Jahr sind Investitionen in der Höhe von rund 110 Millionen Euro geplant. Geplant ist etwa eine Erweiterung des Erdgasnetzes in Eisenstadt sowie eine Verdichtung in Neusiedl am See. Viel Geld wird auch im Bereich Windenergie in die Hand genommen: Im vierten Quartal 2019 startet die dritte Windausbauphase, bis 2023 werden rund 400 Millionen Euro investiert. Laut Gerbavsits sollen zwei Drittel davon in den Tausch bestehender und ein Drittel in den Bau neuer Windräder fließen.

„In Summe wird es dann zwar zehn Anlagen weniger geben, diese produzieren dafür aber um 20 Prozent mehr Energie“, sagt der Vorstandsvorsitzende. Derzeit hat die Energie Burgenland 225 Windkraftanlagen in Betrieb, diese haben im abgelaufenen Geschäftsjahr 917 GWh (Gigawattstunden) Energie produziert. Rund ein Drittel des Umsatzes der Energie Burgenland wird mit Windrädern produziert. Im Vergleich dazu nimmt die vor allem bei Privathaushalten immer beliebter werdende Fotovoltaik nur einen geringen Stellenwert ein – und das wird auch noch länger so bleiben. Denn alle Fotovoltaikanlagen der Energie Burgenland zusammen genommen produzieren so viel Energie wie zwei Windräder.

Für neue Anlagen, wie etwa in Rechnitz immer wieder im Gespräch, sieht Gerbavsits wenig Chancen: „Die Technologie der Schwachwindanlagen müsste massiv verbessert werden, damit sich das rentiert.“ Generell sei die Aufteilung der erneuerbaren Energie im Burgenland geografisch klar verteilt: „Im Norden setzen wir auf Wind, im Süden eher auf Fotovoltaik.“