Burgenland baut Windstrom weiter aus – ganz ohne Bürger-Proteste

Diese positive Grundstimmung will Gerbavsits für die nächste Ausbauphase nutzen. 400 Millionen Euro steckt die Energie Burgenland in die Erneuerung ihres Windparks. Die Leistung soll dadurch um ein Fünftel gesteigert werden. Weil aber die neuen Windräder größer und stärker sind, werden am Ende sogar zehn Windräder weniger in den Energie Burgenland-Windparks stehen. Die Begeisterung für Ökostrom will der Energieversorger nun auch für eine Solar-Offensive nutzen. Vieles wird auf Industriedächern wie etwa auf der Mineralwasserfabrik Güssing entstehen. Dort wo es um Solaranlagen auf Freiflächen geht, will Gerbavsits behutsam vorgehen. „Wir werden PV-Anlagen nur auf belasteten Flächen aufstellen. Wir schauen zum Beispiel, ob das in Windparks möglich ist.“

Braucht Österreich also überhaupt ein Standortentwicklungsgesetz, um Projekte zu beschleunigen? „Ja, für Großprojekte schon“, sagt Gerbavsits. Dass der Leitungsbau durchs Burgenland mehr als 20 Jahre gedauert habe, sei nicht tragbar. Die Leitung aber sei die Voraussetzung für den Wind-Ausbau im Burgenland gewesen. Diese Zusammenhänge aber habe die E-Wirtschaft den Bürgern offenbar nie gut erklären können, sieht Gerbavsits auch Fehler bei der Branche selbst.