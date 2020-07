Burgenland: Rücken- und Gegenwind für Ökostrom

Gegenwind im Südburgenland

Bislang konzentrierten sich die Windpark-Betreiber eher auf das windstarke Nordburgenland. Durch neue Technologien rückt langsam aber auch das vergleichsweise windarme Südburgenland in den Fokus. Die Energie Burgenland hat dafür bereits vor längerer Zeit Grundstücke in Rechnitz und Schachendorf optioniert.

„Derzeit gibt es noch keine Hinweise, dass diese Gebiete als Eignungszonen festgelegt werden. Außerdem hängt eine Investition davon ab, ob die Produzenten Schwachwindanlagen zur Verfügung stellen können“, sagt eine Sprecherin der Energie Burgenland. Jene Anlagen, die derzeit im Nordburgenland zum Einsatz kommen, seien im Süden jedenfalls nicht effizient einsetzbar.

Pläne im Pinkatal

Auch im Pinkatal gab es zuletzt Anfragen von Windparkbetreibern. Konkret geht es um die Gemeinden Eberau und Bildein. Dazu befragt, winken allerdings beide ÖVP-Bürgermeister zunächst ab. Es gebe zwar Interessenten, aber die Projekte seien unkonkret und noch nicht spruchreif, sind sich Eberaus Bürgermeister Johann Weber und Bildeins Ortschef Walter Temmel einig. Das Thema werde in der jeweiligen Gemeinderatssitzung besprochen.

Hinter den Kulissen sickerte allerdings durch, dass es bereits konkrete Pacht-Angebote gibt, die weit über den ortsüblichen Preisen liegen. In Summe sollen sechs bis acht bis zu 240 Meter hohe Windräder in Bildein und drei weitere in Eberau, jeweils in Grenznähe, entstehen. Bei den Pinkatalern hält sich die Freude darüber in Grenzen. Aber Weber beruhigt: „Ohne Gemeinde, ohne Bevölkerung geht da gar nichts.“ Sollten die Pläne konkret werden, könne er sich auch eine Volksbefragung vorstellen