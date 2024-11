Wie viel Entschädigung Patienten im Burgenland bekommen haben

Fast 500.000 Euro an Entschädigungen hat die Patientenanwaltschaft in den Jahren 2022 und 2023 für ihre "Kunden" erreicht. Den größten Teil davon, 358.200 Euro, haben Haftpflichtversicherungen an zehn Beschwerdeführer bezahlt, nachdem medizinische Gutachten Behandlungsfehler festgestellt hatten.

Diese Zahlen stammen aus dem jüngsten Tätigkeitsbericht der weisungsfreien Ombudsstelle, der in der Vorwoche auch Thema im Landtag war.