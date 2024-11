Niedergelassene Ärzte mit der Lupe gesucht

Nur eine Bewerbung war bis Donnerstag eingelangt, in Wolfau dürfte die Praxis des Allgemeinmediziners in der Familie weitergegeben werden können.

Aber für Eisenstadt, Großpetersdorf, Lackenbach und Neudörfl, wo ebenfalls praktische Ärzte gesucht werden, haben sich wieder keine Bewerber gefunden. Auch die Facharztstellen für Dermatologie in Neusiedl am See und Oberpullendorf, für Augenheilkunde in Bruckneudorf und Gynäkologie in Großpetersdorf bleiben weiter vakant. Obwohl manche Stellen schon zigmal ausgeschrieben worden sind.