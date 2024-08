Medizinstudium: Weniger Nachfrage nach Stipendien

Am vergangenen Montag endete die Antragsfrist für das neue burgenländische Medizinstipendium . Das Land vergibt bis zu 50 Stipendien (1.000 Euro monatlich) pro Studienjahr.

Beworben haben sich rund 30 Interessenten, hieß es am Mittwoch auf KURIER-Anfrage aus dem Büro von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ). Mitarbeiter der Gesundheitsabteilung des Landes seien noch mit der Prüfung aller Unterlagen befasst, erst danach stehe die genaue Zahl fest.

Um dem Ärztemangel, der in ganz Österreich grassiert, zumindest regional entgegenzuwirken, dreht das Land Burgenland an verschiedenen Schrauben: Neben der deutlichen Anhebung der Einstiegsfacharztgehälter von 115.000 Euro auf 140.000 Euro Jahresbrutto, sollen auch mehr Jungmediziner ins Burgenland gelotst werden.

Die Studenten mit Burgenland-Ticket, die an der DPU schon mit dem Studium begonnen hatten, können in Krems die Ausbildung auch abschließen – das sind rund 120 Personen.

Anfang des heurigen Jahres teilte die DPU dem Land überraschend mit, dass der Kontrakt per 30. Juni 2024 gekündigt wird. Man trenne sich im Einvernehmen, wurde vonseiten des Landes betont. Der genaue Grund der Vertragsauflösung blieb im Dunkeln.

Was die finanzielle Belastung fürs Land betrifft, ist das 1.000-Euro-Stipendium weitaus günstiger als der geplatzte Deal mit der DPU.

Denn für die 30 Bewerber muss das Land jährlich nur 360.000 Euro aufwenden. Und selbst wenn alle 50 Stipendien vergeben würden, bliebe es bei vergleichsweise überschaubaren 600.000 Euro im Jahr.

Auch das Kontingent an Basisausbildungsplätzen ist nicht ausgeschöpft. Das Land hat die Plätze für Medizin-Absolventen um 50 aufgestockt, um Engpässe in Ostösterreich zu überbrücken. „Aktuell sind 60 Prozent unserer Basisausbildungsplätze besetzt“, so die Spitälerholding.