Kritik an Pflegeheim: „Die Mutti bringt uns nichts zurück“

Die an Leukämie erkrankte, demente Mutter starb am 21. August im 91. Lebensjahr im Krankenhaus Wiener Neustadt. Was in den sieben Monaten davor im Pflegeheim Neudörfl passiert ist, wühlt die Familie so auf, dass sie die Patientenanwaltschaft einschalten will.

Nach Neudörfl war die Patientin im heurigen Jänner nach der Pleite des Pflegeheims Rosengarten in Bad Sauerbrunn gekommen. Im Rosengarten wurde die Mutter bestens betreut, habe sogar drei Corona-Infektionen überstanden und noch selbst gehen können, erzählt die Tochter.

Sie hat ihre Mutter zuvor daheim gepflegt – sieben Jahre lang.