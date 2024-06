Offene Fragen nach Schließung des Wohnheims in Litzelsdorf

Wie berichtet, wurde die von Michael Habersack betriebene Wohngemeinschaft in Litzelsdorf im Bezirk Oberwart wegen Gefahr in Verzug per vorübergehender Einstellung der Betriebsbewilligung geschlossen und die fünf untergebrachten Kinder und Jugendlichen in anderen Heimen untergebracht. Die acht Mitarbeiter werden per 30. Juni gekündigt.

Laut Habersacks Anwalt Claus Schützenhöfer habe ihm das Land telefonisch bisher nur mitgeteilt, Hauptgrund für die Schließung sei „zu wenig Personal“.