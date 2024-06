Zu wenig Personal? Land schließt Wohnheim für Kinder und Jugendliche

Die Lage sei für ihn und die acht Mitarbeiter "sehr dramatisch", sagt Michael Habersack am Mittwoch zum KURIER. Seit drei Jahrzehnten ist Habersack in der Kinder- und Jugendhilfe aktiv, seit 13 Jahren betreibt er eine sozialpädagogische Wohngemeinschaft in Litzelsdorf im Bezirk Oberwart.

Jetzt wurde die Einrichtung vom Land geschlossen, wie zuerst der ORF Burgenland berichtete. Es handle sich um "eine vorübergehende Einstellung der Betriebsbewilligung", hieß es von der zuständigen Fachabteilung im Landhaus.