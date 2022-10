Wie sich das Klimaticket für Burgenlands Pendler rechnet

Wenn es vernünftige Verbindungen gibt, zahlt sich ein Umstieg vom Pkw auf öffentliche Verkehrsmittel aus – die Ersparnis liegt bei ein bis zwei Monatsgehältern pro Jahr.

Neusiedl am See - Wien

Wer beispielsweise von Neusiedl am See nach Wien pendelt, kommt bei einem durchschnittlichen Verbrauch von 6,6 Liter pro 100 Kilometer und einem Spritpreis von 1,80 Euro pro Liter bei angenommenen 220 Arbeitstagen auf jährliche Treibstoffkosten von 2.770 Euro – die Abnützung des Pkw ist da noch gar nicht mitgerechnet. Das Klimaticket Metropol-Region, das im Burgenland sowie Wien und Niederösterreich gilt, wurde nun um 55 Euro verbilligt und kostet ab November sogar nur noch 860 Euro pro Jahr.

Wer vom eigenen Pkw auf den öffentlichen Verkehr umsteigt, erspart sich damit allein beim Pendeln 1.910 Euro pro Jahr, haben Experten des Verkehrsclub Österreich (VCÖ) errechnet. Würde das amtliche Kilometergeld von 42 Cent für die Gesamtkosten des Autofahrens zugrunde gelegt werden, würde die Ersparnis auf dieser Strecke sogar rund 8.900 Euro betragen.

Purbach - Eisenstadt

Auf der Strecke Purbach - Eisenstadt mit den Öffis Verkehr zu pendeln, spart mit dem Klimaticket Region 450 Euro pro Jahr. Dieses Ticket gilt für das Burgenland plus Niederösterreich und kostet 495 Euro.

Güssing - Graz, Oberwart - Wien, Jennersdorf - Graz

Inkludiert ist im Klimaticket auch der Südburgenland-Bus. Wer damit die Strecke Güssing - Graz pendelt, zahlt mit dem Klimaticket (inklusive Steiermark) nur 915 Euro pro Jahr und spart sich im Vergleich zu den Spritkosten rund 3.420 Euro jährlich. Auch auf der Strecke Jennersdorf - Graz ersparen sich Pendler durch den Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel 2.950 Euro. Ebenfalls massiv ist die Ersparnis von insgesamt 5.780 Euro auf der von der Buslinie G1 bedienten und stark frequentierten Pendlerstrecke Oberwart - Wien.

Anreize zum Umstieg

Wichtig ist laut VCÖ, dass die Bahnhöfe gut mit Fahrrad oder Linienbussen erreichbar sind. Alternativ dazu sollte das Angebot von Anrufsammel- oder Ruftaxis erweitert werden.