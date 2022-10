Die schmutzigen Tricks der Telefon- und Haustürbetrüger

Konkret geht es dabei aber nicht nur um Betrug am Telefon, sondern auch an der Haustür. Wie zum Beispiel beim „Glas Wasser-Trick“, wo etwa eine Dame an der Tür klingelt, um ein Glas Wasser bittet und in die Wohnung drängt, wo sie dann in unbeobachteten Augenblicken nach Wertsachen sucht. Oder „Gaskassiere“, die sich als Handwerker oder falsche Kriminalbeamte ausgeben, die Nachzahlungen einkassieren. Besonders fies auch die „Glücksboten“, die sich als Angestellte der Pensionsversicherung vorstellen und wegen einer Pensionsnachzahlung Sparbuch samt Losungswort wissen wollen.

„Einschleichdiebe und Hausbetrüger sind mit allen Wassern gewaschen. Sie sind freundlich, wirken vertrauenerweckend und nützen die Hilfsbereitschaft ihrer Opfer skrupellos aus“, warnt der Zivilschutzverband und rät zu besonderer Vorsicht – sowohl an der Haustür, als auch am Telefon.