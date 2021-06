Wie der Klimawandel in den Naturparks ankommt

Einzigartig in Europa

Im Burgenland sind etwa die Wiesen in den höher gelegenen Regionen im Naturpark Geschriebenstein-Írottkő drei Wochen später dran als jene im Naturpark Raab-Örség-Goricko im Süden.

Dieser 1998 gegründet Naturpark hat in Europa eine einzigartige Stellung: Er erstreckt sich mit einer Fläche von 14.743 Hektar über die drei Länder Österreich, Ungarn und Slowenien und ist der einzige trilaterale Naturpark Europas. Besonders ist nicht nur die Lage, sondern auch die Tierwelt, denn an der Raab lebt die Würfelnatter, die einzige in Österreich an Fließgewässer gebundene Schlange.

Weit ausgebreitet hat sich in den vergangenen Jahren hingegen die Gottesanbeterin. In den 1980er-Jahren gab es nur vereinzelt Sichtungen in Ostösterreich, mittlerweile hat sie sich bis ins oberösterreichische Donautal verbreitet. Probleme mit dem früheren Blühbeginn hat allerdings die Mauerbiene, die immer früher aus dem Winterschlaf erwacht, obwohl ihre Futterpflanze noch gar nicht blüht.