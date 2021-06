Vorfälle im Assistenzeinsatz: Soldaten im Visier der Justiz

Im Rahmen zweier Verfahren ermitteln die Staatsanwaltschaften Eisenstadt und Wien gegen vier Soldaten des Bundesheeres, die im Assistenzeinsatz im Burgenland eingesetzt waren.

Nach dem Schießunfall, bei dem Anfang Juni an der Staatsgrenze in der Nähe von Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See) ein 19-jähriger Milizsoldat schwer verletzt worden war, steht der Verdacht der grob fahrlässigen schweren Körperverletzung gegen den mutmaßlichen Schützen, einen 20-jährigen Milizsoldaten, im Raum. Derzeit warte man auf den Abschlussbericht der Polizei, heißt es von der Staatsanwaltschaft Eisenstadt auf KURIER-Anfrage.