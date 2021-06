Niessl zum 70er über alte Freunde und den Zwist in der SPÖ

Überparteilich war auch die Achse, die Niessl über Jahre mit seinen Langzeit-Kollegen aus Niederösterreich und Wien, Erwin Pröll (ÖVP) und Michael Häupl (SPÖ), gebildet hat. Die Freundschaft hat die Funktion überdauert, der Radlbrunner und der Wiener mit Zweitwohnsitz in Neufeld kommen am Samstag an den Neusiedler See, um ihren „Spezi“ hochleben zu lassen.

Wie Niessl Hans Peter Doskozil entdeckte

Bei „einem oder zwei Gläsern Wein“, sagt Niessl mit einem Schmunzeln. Niessls Nachfolger Hans Peter Doskozil kommt mit einer kleinen SPÖ-Delegation erst Ende Juni zum Gratulieren. „Coronabedingt muss ich die Feiern aufteilen“, erläutert Niessl.

Der von 2000 bis 2019 regierende Langzeitlandeshauptmann (nur Theodor Kery war in der 100-jährigen Geschichte des Burgenlandes noch länger im Amt) ist Entdecker und Förderer des 20 Jahre jüngeren Doskozil. Nachdem er ihn 2015 in einem KURIER-Interview als „sehr politiktauglich“ gelobt hatte, war die Nachfolgefrage keine mehr.

Politiktauglich wohl schon, aber auch diplomatisch genug, fragt der KURIER angesichts der Endlos-Scharmützel Doskozils mit der eigenen Bundesparteichefin Pamela Rendi-Wagner. Niessl lächelt nur milde. „Das ist eine andere Generation“, meint er.