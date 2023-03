Wie dem „stillen Baumeister“ das Comeback gelang

Bibermanagement

Um Konflikte zu beseitigen, setzt das Land seit 2015 auf ein Bibermanagement. Ziel ist es, Lösungen mit der größtmöglichen Wirkung für Betroffene und dem geringstmöglichen Eingriff für den Biber sicherzustellen, so Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf (SPÖ).

Präventiv werden etwa Bäume mit Gittern geschützt, Elektrozäune sollen hungrige Nager vor den Feldfrüchten fernhalten, erklärt Bibermanagerin Franziska Bauer. Drainagen mit Rohren oder Elektrozäune bei den Dämmen sorgen mitunter dafür, dass Gewässer nicht allzuhoch aufgestaut werden.

Lebensraum unter Schutz gestellt

Um den Lebensraum der Nager zu sichern, hat der Naturschutzbund 136 Hektar in 120 Gebieten angekauft und unter Schutz gestellt. Zwei weitere Flächen sind derzeit in Planung. „Kauf oder Pacht ist oft der einzige dauerhafte Weg, Grundeigentümer fair zu entschädigen und wertvolle Lebensräume für den Biber gesichert zu bewahren“, so Michalek.