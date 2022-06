Südburgenland: Stopp für den Sinkflug der Zwergohreule

Neue Broschüre: „Entdecke den Naturpark

Es gibt eine Vielzahl von Lebensräumen, die Besucher im Welterbe Naturpark Neusiedler See-Leithagebirge entdecken können. Um schon die Jüngsten für dieses Naturjuwel zu sensibilisieren, wurde jetzt die Broschüre „Entdecke den Naturpark“ entwickelt, die jedes Volksschulkind der fünf Naturparkgemeinden erhalten wird.

Darin werden Möglichkeiten aufgezeigt, wie die Buben und Mädchen gemeinsam mit ihren Eltern oder Großeltern „den Naturpark auf kindgerechte, sanfte, kreative und erlebnisorientierte Weise gemeinsam erforschen können“.

Unterricht in der Natur

Landesrätin Daniela Winkler (SPÖ) hat das Büchlein am Dienstag u. a. gemeinsam mit Bildungsdirektor Heinz Josef Zitz vorgestellt. „Natur und Nachhaltigkeit sind ein wichtiger Bestandteil in der Bildung im Burgenland“, betonte die Landesrätin. Ihr sei es wichtig, dass sich die Bildung nicht nur im Klassenzimmer abspiele und die Kinder Gelegenheit haben, die Natur in ihrer Umgebung zu kennen und kennenzulernen.

So werden in der Broschüre Aktivitäten beschrieben, die den Jüngsten Fauna und Flora näherbringen sollen. Bildungsdirektor Zitz ergänzt: „Altersgerecht und ansprechend wird ihnen so bewusst gemacht, in welch eindrucksvollem Lebensbereich sie wohnen, um künftig mit offenen Augen und Ohren die Natur und ihre Artenvielfalt zu erleben.“