Berühmte Kaiseradlerdame Artemisa tödlich angeschossen

Es war der 5. Mai, als Mitarbeiter des Nationalparks Neusiedler See-Seewinkel die schwer verletzte Adlerdame fanden. Sie war nicht mehr flugfähig und hatte viel Blut verloren. Sofort brachten sie das Tier in die von den "Vier Pfoten" geführten Eulen- und Greifvogelstation Haringsee (EGS), doch die Verletzungen waren zu gravierend, Artemisia musste eingeschläfert werden.

Ein Gutachten ergab schließlich, dass die Adlerdame - offenbar sitzend - angeschossen worden war. Die Kugel hatte sie an den Beinen getroffen und diese nahezu abgetrennt. Trotzdem schleppte sich der Kaiseradler noch stundenlang durch das Revier, ehe sie gefunden wurde. Sie müsse Höllenqualen gelitten haben, sind sich die Mitarbeiter von BirdLife Österreich sicher.

"Wir haben in den vergangenen Jahren viele grausame Fälle illegaler Greifvogelverfolgung erlebt, aber der Tod dieses Kaiseradlers ist besonders abstoßend und brutal“, ist Greifvogelforscher Schmidt erschüttert.

Abschüsse und Schlagfallen

Die Organisation erstattete Anzeige, die Ermittlungen laufen. Artemisia wurde in einem Jagdrevier im Gemeindegebiet von Zurndorf gefunden, aus dem in den vergangenen Jahren mehrere Fälle illegaler Wildtierverfolgung gemeldet wurden. So wurden eine Rohrweihe und ein Mäusebussard abgeschossen sowie illegale Schlagfallen aufgestellt. Bisher konnte kein Täter ausgeforscht werden.

„Unsere Erfahrung zeigt, dass die Tätergruppe zumeist einen jagdlichen Hintergrund aufweist“, erklärt Schmidt. BirdLife Österreich fordert nun, dass sämtliche Greifvögel über die Naturschutzgesetzgebung erfasst werden und nicht über die Jagdgesetze. Nur so sei es möglich, illegale Verfolgungsfälle effizient zu bearbeiten und möglichen Verschleierungen vorzubeugen.