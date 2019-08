Rettung für die Letzten ihrer Art

Elke Schmelzer, Expertin für tiergestützte Ökopädagogik, ist auch im Landesvorstand des Naturschutzbundes tätig. Sie hat sich unter anderem dem Erhalt der Ziesel verschrieben.

Früher, weiß Schmelzer, seien die Nager in großer Dichte in Pannonien vorgekommen. Der Name „Zeiselberg“ in Weiden am See etwa zeuge davon.

„Bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts wurden „Schwoafel“-Prämien für jedes vernichtete Ziesel ausbezahlt“: Spermophilus citellus, wie der Nager lateinisch heißt, galt als Schädling. Heute wird der etwa 25 Zentimeter große Winterschläfer in der Roten Liste Österreichs als „stark gefährdet“ geführt.