Biber nagen an Nerven der Gemeinden

Sie nagen sich durch die Ufer der burgenländischen Flüsse und Bäche, stauen Wasser an und bauen imposante Burgen. Doch genau diese Umgestaltung der Landschaft nagt auch immer öfter an den Nerven von Landwirten und Gemeinden. 2015 hat das Land das Bibermanagement Burgenland für die geschützten Tiere ins Leben gerufen.

„Die Anfragen sind jährlich gestiegen“, erklärt die zuständige Landeshauptmann Stellvertreterin Astrid Eisenkopf. In den vergangenen beiden Jahren waren es 70 und 90 Fälle in denen der Biberberater des Landes ausrücken musste. „Viel kann präventiv getan werden und es gibt fast immer eine gute Zusammenarbeit mit den Betroffenen“, sagt Eisenkopf. Eingriffe in den Lebensraum, wie die Entfernung von Biberdämmen oder Biberbauverfüllungen wurden heuer im ersten Halbjahr bereits 13-mal gestartet, dafür sind Bescheide der Behörde nötig. „Die Kosten tragen die Instandhalter des Gewässers, das sind in der Regel die Gemeinden“, erklärt Eisenkopf.