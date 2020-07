Biber nagen an den Nerven

"Ich bin tierlieb, aber wir müssen auch existieren", sagt Hans Juhitzer, Gutsbesitzer aus Gattendorf. Seit Jahren kann er der Zerstörung seiner Felder durch Biber nur tatenlos zusehen, beklagt er. Durch die unkontrollierte Vermehrung der Nager im Gebiet der Leithaauen würde es zu massiven Schäden in der Landwirtschaft kommen.

"Biber nutzen die Hochwasserdämme für die Errichtung eigener Bauten, wodurch die Dämme untergraben werden und ihren Zweck nicht mehr erfüllen können", erklärt Werner Friedl, Bürgermeister von Zurndorf und Obmann des Leithaverbandes 1. Das Resultat: Felder werden schon bei geringen Regenmengen überschwemmt. "Wir brauchen kein Jahrhunderthochwasser, bei uns stehen die Felder beinahe jedes Jahr unter Wasser", sagt Juhitzer. Dazu kommen Schäden durch Biberfraß, insbesondere bei Maisfeldern und Bäumen entlang der Kleinen Leitha. Allein in den letzten fünf Jahren habe Juhitzer dadurch Schäden in der Höhe von rund 500.000 Euro gehabt.

Die Finanzierung der Dammreparaturen sei durch die ständigen Schäden, die Biber verursachen, kaum mehr möglich. "Wir können uns das nicht mehr leisten", meint Friedl und fordert Unterstützung vom Land. "Seit Jahren pochen wir auf eine Lösung, getan wird nichts."

Eine Maßnahme, die vom Land genehmigt, aber keine Wirkung gezeigt hat, was das Aufstellen von Fallen. "Biber sind zu clever. Kein einziger ist in die Falle getappt", erzählt Juhitzer. Friedl und Juhitzer nennen Niederösterreich als Vorbild, wo mit einem eigenen " Bibermanagement" versucht wird, das Problem in Griff zu bekommen.