„Wer kann, der flüchtet. Das ist die traurige Bilanz“

Etwa 2.200 Vertriebene aus der Ukraine sind derzeit im Burgenland untergebracht, die Mehrheit davon ist in der Grundversorgung. Der überwiegende Teil sind Frauen, etwa zwei Fünftel sind Kinder unter 18 Jahren, 25 Prozent der Erwachsenen sind über 60 Jahre alt. Rund die Hälfte wohnt in privaten, der andere Teil in organisierten Unterkünften.

60 bis 70 Prozent werden bleiben

Allein die Caritas hat mit Unterstützung von Privaten und Pfarren 31 Quartiere im Land geschaffen, der Großteil davon mit jeweils einer bis fünf Familien. Insgesamt werden von der Organisation im Burgenland rund 200 Menschen betreut und unterstützt, etwa bei Behördenwegen. Darüber hinaus wurden Lebensmittelgutscheine im Wert von etwa 92.000 Euro ausgegeben. Dazu kamen CaLa-Gutscheine (für die Caritas-eigenen Läden) im Wert von etwa 41.000 Euro.