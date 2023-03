„Trümmer-Kinder“ im Irak bekommen Hilfe aus dem Burgenland

„Die Karawane der Menschlichkeit“ bricht im April zu ihrer bisher größten Reise auf: Nach Projekten im Libanon, Bosnien, Griechenland und Syrien, will der wohltätige Verein rund um den Güssinger Fotojournalisten Pascal Violo im April dringend benötigte Hilfsgüter in den nördlichen Irak bringen.

In der Region Kurdistan leidet die Bevölkerung unter den Folgen der jahrelangen Kriege – und wie so oft sind es unschuldige Kinder, die am stärksten betroffen sind. „Tausende Mädchen und Jungen mussten ihr Zuhause verlassen, haben ihre Familie verloren, sind krank oder traumatisiert. Sie alle stehen buchstäblich den Trümmern ihrer Zukunft gegenüber“, schildert Violo dramatische Zustände in der krisengebeutelten Region.