Flurbrände im Burgenland: Wenn die Felder wieder Feuer fangen

Am Montag sind gleich zwei große Flurbrände im Bezirk Neusiedl am See ausgebrochen. Am Vormittag stand ein Gerstenfeld am Andauer „Albrechtsfeld“ in Flammen. Drei Feuerwehren rückten aus, um den Brand unter Kontrolle zu bringen – was mit dem Einsatz einiger Löschrohre und „Feuerpatschen“ innerhalb von knapp zwei Stunden auch gelungen ist.

Nur kurze Zeit später wurde der nächste Brandherd im Landesnorden gemeldet: Am Gelände des Truppenübungsplatzes Bruckneudorf waren am frühen Montagnachmittag mehrere große Flächen in Brand geraten. Zur Bekämpfung der Flammen wurde so viel Löschwasser benötigt, dass die Freiwilligen Feuerwehren aus Parndorf, Bruckneudorf und Kaisersteinbruch auch noch alarmiert wurden. Auch bei diesem Flurbrand konnte Schlimmeres gerade noch verhindert werden: Nach gut zwei Stunden war auch dieses Feuer erfolgreich eingedämmt und gelöscht.