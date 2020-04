Schilfbrand mit Folgen für den Neusiedler See

Die Ursache für das Feuer ist nach wie vor unklar. Nach Schätzungen war das Brandareal etwa 700 Hektar groß und hatte eine Nord-Süd-Ausdehnung von etwa zweieinhalb Kilometern. Die Nationalpark-Nettofläche beträgt auf österreichischer Seite etwa 10.000 Hektar. Bereits am Donnerstag hatte es am See landeinwärts in einigen hundert Metern Entfernung einmal gebrannt. „Aber das war von der Feuerwehr schnell einzugrenzen“, sagt Lang.