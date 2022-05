Weniger für sehr viele: „Aber es wird keiner weggeschickt“

Weniger Frischware

Aber auch die diversen Nachhaltigkeits-Apps, über die Lebensmittel etwa von Supermärkten günstig weiterverkauft werden, lasse das Angebot in den Tafeln kleiner werden. Dadurch falle unter anderem viel frische Ware weg, die an den Standorten in Eisenstadt und Oberpullendorf bzw durch das PanTa-Mobil im Bezirk Neusiedl am See an jene verteilt werden, die nicht so viel zum Leben haben. Und sie werden immer mehr: „Im Vorjahr sind an jedem unserer Standorten jeweils etwa 25 bis 30 Familientäglich gekommen. Jetzt sind es fast doppelt so viele.“Derzeit gibt es gibt es in der PanTa drei, vier Neuanmeldungen pro Tag.

Rund 630.000 Kilo Lebensmittel wurden in der PanTa 2021 verteilt. Ständig wird versucht, neue Kooperationen einzugehen, um die steigende Nachfrage bedienen zu können. Was neben Geldspenden dringend benötigt werde, seien etwa Lebensmittel durch Bauern und anderen Produzenten.

Um die Nachfrage so gut als möglich zu erfüllen, können die rund 110 Mitarbeiter der Tafel aber manchmal nur kleine Lebensmittelkisten verkaufen. „Aber wegschicken tun wir aber niemanden“, betont Roschek.