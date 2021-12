Der Tante-Emma-Laden gegen die Armut

Seit 14 Jahren bemühen sich die Mitarbeiter der Tafel, eine Brücke zwischen Mangel und Überfluss zu sein. Tausende Kilo einwandfreier Lebensmittel, die sonst weggeworfen werden, werden an jene verteilt, die wenig Geld für Nahrung und Bekleidung zur Verfügung haben. Mehr als 600.000 Kilo Lebensmittel haben PanTa-Gründerin Andrea Roschek und ihre rund 110 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Bezirken Eisenstadt und Oberpullendorf im vergangenen Jahr an einkommensschwache Menschen verteilt.

Die Zahlen für das heurige Jahr liegen noch nicht am Tisch, doch die Menge der verteilten Lebensmittel wird wohl gewachsen sein. Den Handel habe man an der Seite, sagt Roschek. Sie würde gerne noch mehr Standorte für die PanTa gründen, denn „der Bedarf ist da“.