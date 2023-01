Weniger Bälle: Katerstimmung bei den Wirten

600 Bälle im Jahr 2013

180 Besucher wurden 2013 jeweils durchschnittlich bei den rund 600 Ballveranstaltungen im Land gezählt, weiß Franz Perner von der Wirtschaftskammer. Damals hat jeder Gast zumindest Speisen bzw. Getränke zwischen 60 und 80 Euro konsumiert.

„Heute wird viel weniger ausgegeben. Nur mit dem Eintritt rentiert sich das Ballgeschäft für die meisten Wirten nicht mehr“, so Perner. Schließlich müssten die Gastronomen Musik und Dekoration zahlen, manche Gemeinden heben sogar eine Lustbarkeitsabgabe ein.

Die Highlights

Weniger zu klagen hätten die Ballveranstalter in Eisenstadt, Neusiedl am See und Oberwart, so Perner. Bälle in Städten seien nach wie vor gut besucht, hier könne die Gastronomie noch mit rentablen Umsätzen rechnen – so wie bei den Schulbällen.

Apropos: Die großen Ereignisse stehen bevor. In Eisenstadt geht am 28. Jänner der Ball der Wirtschaft über die Bühne, am selben Tag wird nach dreijähriger Pause zum Garnisonsball nach Güssing geladen.