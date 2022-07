Um Gäste aufzurütteln, sollten „alle Wirte einmal zusperren“

Zu attraktiv seien die Angebote des Lebensmittelhandels und der Tankstellen. „Einige wollen nur am Vormittag arbeiten und manche nur unter der Woche. Ich habe eh nur von Samstag bis Mittwoch offen und den einzigen Nachtdienst gibt es am Samstag. Ich weiß nicht mehr, was daran falsch ist“, resigniert Mirth.

Kritik an der Bezahlung der Arbeitskräfte will Mirth nicht gelten lassen: „Wer etwas leistet, bekommt auch sein Geld. Wir reden alle unseren Job immer schlecht, aber man muss sich auch im Betrieb integrieren.“ Der Wirt fordert einen Schulterschluss in der Gastronomie: „Wir als Wirte müssen einfach einmal alle zusperren, um den Leuten zu zeigen, was ihnen dann fehlen wird.“

An Personalmangel leidet auch das Rudersdorfer „Gartl’n“, welches am kommenden Samstag im Sattlerpark stattfinden hätte sollen. Auch hier nennt Organisator Bernhard Pranger „organisatorische und personelle“ Gründe für die Verschiebung auf den 19. November.