Nur wenige Gemeinden sind so frei, sich ein Freibad zu leisten

Das Land fördert Investitionen in kommunale Bäder mit maximal 15 Prozent – allerdings gibt es nur für Umbauten und Sanierungen Geld, nicht für den Bau neuer Bäder. Rund 96.000 Euro sind im Landesvoranschlag für heuer dafür ausgewiesen.

Ganz auf sich allein gestellt sind die Gemeinden als Erhalter indes bei laufenden Betriebskosten, Personal etc. Gols etwa muss jährlich rund 50.000 Euro zuschießen, damit das Aquasplash so schön und sauber bleibt.

Wie hoch der Zuschuss in Oberwart ist, konnte man am Freitag nicht sagen, aber der heurige Sommer laufe „super“, 900 Saisonkarten wurden abgesetzt, so eine Sprecherin des Rathauses.

In Eisenstadt liegt die jährliche Finanzspritze fürs Parkbad bei rund 90.000 Euro; heuer gab es bisher mit 18.000 Gästen zwar fast eine Verdoppelung im Vergleich zum pandemielosen 2018, aber es könnten noch mehr sein, heißt es aus dem Magistrat: „Da geht noch was“.

Dieses Motto gilt mittlerweile in allen Gemeinden auch in Sachen Energiesparen: In Gols soll ab der nächsten Badesaison eine Dach-Fotovoltaikanlage unter anderem Strom für die Pumpen liefern. In der Landeshauptstadt wurde schon in Wärmepumpe und Solarenergie investiert und in Oberwart wird das Bad an die vorbeiführende Fernwärme angeschlossen. Schon jetzt werden Badegäste gebeten, beim Duschen hauszuhalten.