Thomas Steiner: „G’mahde Wiesn gibt es nur im Schlosspark“

Eisenstadt gehört zu Wiens Speckgürtel und ist als Wohnort attraktiv. Um ungezügeltes Wachstum zu verhindern, wurde im Oktober 2020 für die halbe Stadt eine zweijährige Bausperre für neue Projekte verhängt. Und dann?

Wir werden in der nächsten Gemeinderatssitzung den Baustopp um ein weiteres Jahr verlängern. Inhaltlich sind wir mit dem Bauzonenplan schon sehr weit, es braucht aber noch rechtliche Grundlagen. Ziel ist, die Stadt in unterschiedliche Bauzonen einzuteilen, wo Unterschiedliches gebaut werden darf: In Einfamilienhaus-Gebieten soll es strengere Regeln für die Anzahl der Wohneinheiten auf einer bestimmten Fläche geben als dort, wo verdichtet gebaut werden darf. Dann weiß jeder, was wo geht. Und wer schon wo wohnt, weiß, was in seiner Nachbarschaft gebaut werden könnte.

Verdichteter Wohnbau wird weiterhin vor allem im Süden der Stadt möglich sein?

Im Wesentlichen, ja. Aber auch die Innenstadt ist verdichtet, verdichteter als im Zentrum einer Stadt geht’s ja gar nicht. Natürlich wird auch dort auf die Dimensionen geachtet und die straßenseitigen Fassaden müssen ins historische Ensemble passen.

Sollen mehr Menschen in der Innenstadt wohnen?

Es könnten schon mehr sein. Mehr Wohnbevölkerung bedeutet mehr Frequenz und Stärkung der Innenstadt. Hotel und Wohnungen von Esterhazy in Schlossnähe werden nächstes Jahr eine weitere Belebung bringen.

Am unteren Ende der Fußgängerzone steht das Hotel Burgenland seit Frühjahr 2020 leer. Wissen Sie, was der neue Eigentümer vorhat?

Ich hoffe, es bleibt ein Hotel. Gemeinsam mit dem neuen Esterhazy-Hotel wären wir dann gut aufgestellt.

Die Wohnungen von Esterhazy sind für Eisenstadt ziemlich hochpreisig, werden die auch bewohnt oder dienen sie als Anlageobjekte?

Bewohnt, hoffe ich.

Unweit davon plant Esterhazy auf den Meierhof-Gründen ein neues Projekt. Fällt das unter die Bausperre? Nein, aber es wird vom Bauzonenplan erfasst. Es geht um Höhe, Verdichtung und Optik. Zwischen Schlosspark und jüdischem Viertel kann man nicht irgendwas hineinbauen. Ich glaube nicht, dass dort so schnell gebaut wird, mir ist kein eingereichtes Projekt bekannt.

Esterhazy ist ein mächtiger Player – zu mächtig?

Esterhazy ist im ganzen Land ein wichtiger Player. Ich bin dankbar für viele Initiativen rund ums Schloss – Restaurant Henrici, Vinothek und jetzt Hotel und Wohnungen. Das sind gewaltige Investitionen, die auch der Stadt zugutekommen. Das Verhältnis zu Esterhazy ist traditionell sehr gut, ein sehr konstruktives und professionelles Miteinander.

Keine Landeshauptstadt liegt näher bei Wien als Eisenstadt, die direkte Bahnverbindung fehlt weiterhin.

Aus Kleinhöflein ist man schneller in Müllendorf als am Eisenstädter Bahnhof. Und von Müllendorf gibt es eine direkte Verbindung nach Wien. Mit dem Geld für die geplante Schleife bei Wulkaprodersdorf könnte Eisenstadt einen kurz getakteten Busverkehr zum Bahnhof Müllendorf anbieten. Das würde auch den Bodenverbrauch verhindern.

Soll die Pkw-Zufahrt ins Zentrum beschränkt werden?

Die Zufahrt ist eingeschränkt – durch die Fußgängerzone. Es braucht gewissen Autoverkehr, aber er muss verträglich und sicher sein. 80 Prozent der Gemeindestraßen sind 30er-Zonen. Und wer sein Auto auf einen Tagesparkplatz stellt, fährt gratis mit dem Stadtbus. Man kann viel zu Fuß oder mit dem Rad erledigen. Ich will die Stadt nachhaltiger und ökologischer machen.