Die WoGen mit Sitz in Wien ist nach eigenen Angaben „Österreichs erste und einzige Bauträgerin, die ausschließlich gemeinschaftliche Wohnprojekte mit und für Menschen verwirklicht, die in Gemeinschaft leben wollen“. In der Nähe von Graz gibt‘s bereits eine kooperative Wohnform, in Wien ist ein weiteres Projekt geplant. Auch in Eisenstadt sollen die künftigen Mieter mitbestimmen, wie sie wohnen möchten und welche Gemeinschaftseinrichtungen ihnen wichtig sind (Werkstatt, Fitnessraum, Gemeinschaftsküche etc.). Sechs Personen aus dem Burgenland und Niederösterreich sind bisher dabei.

Es gebe „einen gültigen Baubescheid“, heißt es aus dem Rathaus. Straßenseitig werde der historische Charakter erhalten und Raum für Geschäfte und Nahversorger geschaffen: Das Projekt trage „zur Belebung des Oberberg bei“. Manche Anrainer sind da mehr als skeptisch. Man sammle Unterschriften und plane eine Petition an den Gemeinderat, sagt Wolfgang Pelikan. Von der Baubehörde möchte man wissen, ob dieses und ein weiteres geplantes Projekt in der Kirchengasse 31 nicht der vom Gemeinderat beschlossenen befristeten Bausperre unterliegen (siehe Info ganz unten).

Reinhard Schweifer, dessen mit einem Kompagnon gegründete Firma das Haus samt ehemaliger Tischlerei in der Kirchengasse 31 gekauft hat, will dort zwei Reihenhäuser und sieben Wohnungen errichten – noch steht die Bauverhandlung aus. Er habe das Projekt allen Anrainern persönlich vorgestellt und sei nicht wirklich auf Ablehnung gestoßen, wundert sich Schweifer. Zudem ist er überzeugt, dass das Grundstück künftig weniger verbaut sein werde als derzeit, weil die frühere Tischlerei wegfalle.