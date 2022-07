Angefangen hat alles in der – damals noch so benannten – Hauptschule. „Ich hatte eine super Handarbeitslehrerin, die mit mir alles gemacht hat“, erinnert sich Andrea Sifkovits, Schneiderin aus Leidenschaft, an ihre Anfänge zurück.

Nach dem Abschluss der Modefachschule in Oberwart zog es die Rudersdorferin über Umwege über Unterlamm und Wien im Jahr 2004 wieder zurück in ihre Heimat.

Dort errichtete sie, fast direkt neben dem heimischen Fußballsportplatz, ihre eigene Schneiderei. Vor fünf Jahren wurde sogar zugebaut, weil Maschinen und Mitarbeiterinnen mehr wurden und der Platz nicht reichte.

Auf rund 340 Quadratmetern werden nun Uniformen, Trachten und Ballkleider fabriziert. Dabei ist Sifkovits in einem Rudersdorfer Gasthaus groß geworden, eine Ausbildung in die Gastronomie wurde von ihr jedoch nie angestrebt. Schnell war klar: Die Karriere geht in Richtung Modewelt.