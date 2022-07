Lukas Spirk: „Jedes Tor schreibt seine eigene Geschichte“

Die Erwartungen an den mittlerweile 30-Jährigen war groß – nicht nur von außen. „Ich habe auch von mir Leistung erwartet. Man will immer das Maximale herausholen – aus sich und aus der Mannschaft“, so Spirk.

Seit 2019 war Tobaj immer wieder als Spitzenteam eingestuft und zählte als Kandidat für den Aufstieg, doch zwei Mal machte die Coronapandemie einen Strich durch die Rechnung. Doch bei all den Siegen, blieb man stets fokussiert. „Wenn man so viel gewinnt und das Verlieren gar nicht so richtig kennt, macht sich vielleicht eine gewisse Bequemlichkeit breit. Man muss einfach immer alles geben und abrufen. Nur von einer Vita zu leben oder von dem, was einmal war, ist vielleicht schön, hilft aber im Fußballalltag nichts“, fasst Spirk zusammen. Auch des Toreschießens ist er noch nicht müde geworden: „Jedes Tor schreibt seine eigene Geschichte, da steckt immer etwas dahinter. Sei es ein Konter, ein Pass oder Zweikampf.“

Was den Aufstieg mit Tobaj noch toppen könnte? „Ich glaube, das wäre nur der Aufstieg in die 2. Liga Süd.“