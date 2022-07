Harald Pomper: Mit Musik und Kabarett von Oberwart nach Tokio

Die Klimaschutz-Botschaft des „Straßenhundes“ hat in den vergangenen fünf Jahren nichts an Aktualität eingebüßt. Im Gegenteil: Seither haben sich Bewegungen wie „Fridays for Future“ gegründet, die die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf die drohende Katastrophe lenken wollen.

Kein Klima-Optimist

Mit Optimismus in Sachen Klimapolitik tut sich Harald Pomper trotzdem schwer: „Ich bin leider sehr skeptisch, was die Zukunft betrifft. Die Klimakatastrophe wird noch viel schlimmer als Krieg oder Pandemie. Aber offensichtlich wird das Thema so lange weggeschoben, bis es zu spät ist“.

Heikle Themen verarbeitet Harald Pomper nicht nur in Liedern, sondern auch in seinen gesellschaftspolitischen Kabarettstücken, mit denen er ebenfalls sehr erfolgreich ist. Sein neuestes Stück „Anders als geplant – die Karikatur eines guten Lebens“ wurde für den Fränkischen Kabarettpreis sowie den Reinheimer Satirelöwen nominiert.