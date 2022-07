Isosport übernimmt slowenischen Kunststoff-Produzenten Tomplast

Isosport mit Sitz in Eisenstadt hat per 21. Juli den slowenischen Kunststoff-Produzenten Tomplast mit zwei Standorten und insgesamt rund 300 Mitarbeitern übernommen. Die Isosport Gruppe setze damit nach der Übernahme des polnischen Betriebs Novo Tech Anfang Juli einen weiteren Wachstumsschritt, hieß es am Freitag in einer Aussendung.

Über den Kaufpreis habe man Stillschweigen vereinbart.