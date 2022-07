Pin-ups mit Hakenkreuzen und Holocaust-Witze: Ermittlungen gegen "Schützenverein Rotenturm"

„3g-Verfahren boomen derzeit“, sagt Mitterhöfer, seit 2010 Präsident des Landesgerichts. Auch im August stehen mehrere Prozesse an, die jedoch nichts mit der Rotenturmer Chatgruppe zu tun haben. Die ohnehin schon allgemein gesunkene Hemmschwelle vor allem bei Äußerungen in sozialen Medien sei durch die Corona-Lockdowns noch einmal tiefer gelegt worden, glaubt der Gerichtspräsident.

Wichtiger als die Suche nach Erklärungen sind ihm aber die Auswirkungen auf den Gerichtsbetrieb. Verfahren nach dem Verbotsgesetz obliegen Geschworenengerichten, die aufwendig und personalintensiv seien. Neben den acht Geschworenen sind drei Berufsrichter vorgesehen (21 Richterinnen und Richter gibt es am Landesgericht insgesamt). Verfahren gegen Schlepper seien in Eisenstadt zwar weit häufiger, die wären aber vergleichsweise schnell zu erledigen, betont Mitterhöfer. In die immer wieder aufflammende Diskussion, ob gelindere Verstöße gegen das Verbotsgesetz unbedingt vors Schwurgericht gehören, will sich der Präsident nicht einmischen: „Das ist eine Entscheidung der Politik“.