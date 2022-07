Mehr oder weniger Tourismus – wie Zahlen anders gelesen werden

Nackte Zahlen lügen ja bekanntlich nicht. Und doch kann ein und derselbe Wert auf mindestens zweierlei Arten interpretiert werden. Aktuelles Beispiel: die Tourismuszahlen für den Monat Juni.

117.670 Ankünfte und 341.645 Übernachtungen wurden im ersten Juni ohne Corona-Maßnahmen registriert. Im direkten Vergleich mit dem letzten Vor-Corona-Juni im Jahr 2019 gab es also tatsächlich einen kleinen Rückgang – nämlich um 7.146 Ankünfte (minus 5,7 Prozent) und 12.109 Übernachtungen (minus 3,4 Prozent). So weit die eingangs erwähnten nackten Zahlen.

In der Presseaussendung des Landes mit dem Titel „Aufwärtstrend setzt sich im Juni fort“ wird allerdings von einer Zunahme gesprochen. Weil nämlich heuer mehr Übernachtungen verzeichnet wurden als im Schnitt (328.030) der Jahre 2016 bis 2019. Also in jenem Zeitraum, in dem das Burgenland erstmals über drei Millionen Nächtigungen pro Jahr erzielte.