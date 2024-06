Wen Doskozil wählt: Grün oder Blau, sicher nicht Schwarz

Zuvor schon hatte die neue Landessprecherin der Grünen, Anja Haider Wallner , aufgezeigt - und die Volkspartei , von 1945 bis 2015 Regierungspartei, will ohnehin nichts anderes, als endlich wieder zurück auf die Regierungsbank.

Genau das wollen die Genossen verhindern. Mit jeder Legislaturperiode mehr, die der jahrzehntelange ungeliebte Koalitionspartner von der Macht ferngehalten wird, verliere die ÖVP an politischem Gewicht und deren Obmann an innerparteilicher Autorität, lautet die rote Strategie.

Parteichef Alexander Petschnig und Landesparteisekretär Daniel Jägerbauer haben am Mittwoch das von den Roten mit absoluter Mehrheit regierte Land als realsozialistische Enklave inmitten Europas dargestellt.

Denn während Haider-Wallner Regierungskritik nur in homöopathischen Dosen vorbringt, wenn sie etwa meint, die absolute Mehrheit tue „dem Burgenland nicht gut“, spucken die Blauen Gift und Galle.

Ob Corona-Maßnahmen, Anstellungsoffensiven im Landhaus oder die 300.000-Euro-Obergrenze von Wahlkampfkosten, die heute im Landtag mit den Stimmen von Rot und Grün beschlossen werden soll: Ob der vermeintlichen Allmacht Doskozils schauten "China und Nordkorea neidisch aufs Burgenland", so Jägerbauer, der den Landeshauptmann mit einem "Großinquisitor" verglich.

Übrigens: Jägerbauer ist bei der FPÖ in NÖ angestellt (den Parteisekretär in Eisenstadt macht er nach eigenen Angaben ehrenamtlich) und auch dort hat die FPÖ LH Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) vor der Landtagswahl massiv attackiert, um nach der Wahl - in einer Proporzregierung - mit ihr zu koalieren.