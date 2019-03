Weinernte 2018: Bester Jahrgang seit sieben Jahren

Das belegen auch die aktuellen Zahlen der Statistik Austria: 2,75 Millionen Hektoliter wurden 2018 in Österreich erzeugt – um elf Prozent mehr als im Jahr davor und fast ein Viertel (24 Prozent) über dem Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre. Eine ähnlich gute Weinernte hat es zuletzt 2011 gegeben. Vor allem Ostösterreich hat mit einer gestiegenen Traubenmenge zum positiven Ergebnis beigetragen.

Doch was ist für Liegenfeld das Geheimnis des Erfolges? „Der Weinbau ist der Profiteur des Klimawandels“, sagt Burgenlands Weinbau-Präsident. Auch wenn in ganz Europa aufgrund der immer heißeren Sommer die Trauben immer früher gelesen werden, würde Österreich die Effekte mit besonderer Kraft zu spüren bekommen, schrieb jüngst auch die britische Weinkritikerin Jancis Robinson in der Financial Times. Während Weinproduzenten in Deutschland und Österreich viel gemeinsam hätten, seien die österreichischen Rebensäfte weicher und hätten weniger Säure, so Robinson.