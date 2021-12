Spenden

„Für traumatisierte Kinder müssen wir immer wieder externe therapeutische und psychiatrische Behandlungen organisieren. Meist wird nur ein kleiner Teil der Kosten von den Krankenkassen übernommen“, sagt Marek Zeliska. Deshalb müsse das Kinderdorf finanziell einspringen. Hier brauche es oft noch Unterstützung von Spendern, die für diese Kosten aufkommen können, meint Zeliska.

137 LänderSchon seit 1949 hilft SOS-Kinderdorf verlassenen Kindern und bedürftigen Familien in Österreich und in 137 Ländern. In Imst hat Hermann Gmeiner die erste Einrichtung eröffnet. Heute finden in Österreich derzeit 1.927 Kinder und Jugendliche ein stabiles Zuhause direkt in SOS-Kinderdörfern und angeschlossenen Angeboten. 1.554 Kinder und Familien werden von der Organisation mobil unterstützt und betreut.

Spendenkonto SOS Kinderdorf Burgenland: AT82 2011 1485 1007 6600