Mitarbeiter des Magistrats muss Bußgeld zahlen

Wie der KURIER im Frühjahr berichtete, haben mehrere Einfamilienhausbesitzer in unmittelbarer Nachbarschaft des Wohnbaus versucht sich zu wehren; zu groß und zu nah an ihren Häusern sei das Immobilienprojekt am Rande des Schlossparks, so der Tenor der Anrainer, die vor allem mit der Stadt haderten. Der Gemeinderat hatte 2018 den Verkauf des Gemeindegrunds unterhalb der Mittelschule um 1,2 Millionen Euro durchgewunken.

Vollends zu bunt wurde es einer Anrainerin, als das Rathaus behauptete, sie hätte ihre Berufung am 6. Dezember 2020 per Unterschrift zurückgezogen. Weil sie „nie etwas unterschrieben“ habe, zeigte sie einen Mitarbeiter der Bauabteilung des Magistrats an.