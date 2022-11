Weihnachtsmehlspeise: Teuerungen gehen auf den Keks

40 bis 45 Euro pro Kilo

Er selbst betreibt in St. Andrä und in Frauenkirchen (Bezirk Neusiedl am See) zwei Filialen. Mit den Preisen der Einzelunternehmen könne ein Betrieb mit mehreren Mitarbeitern – er selbst hat 25 Angestellte – nicht mithalten. „Die Ein-Personen-Unternehmen rechnen meist ihre eigene Arbeitszeit gar nicht. Das ist in einem klassischen Handwerksbetrieb nicht möglich“, sagt Goldenitsch.

Auch bei ihm werden Vanillekipferl & Co seit dieser Woche in die Backöfen geschoben, die Nachfrage ist enorm. Eine Prognose, wie es für die Bäckereien weitergehen wird, könne er nicht nennen. 75 Jahre gibt es den Betrieb, den sein Großvater gegründet hat, schon. „In diesen Jahren gab es immer ein Auf und Ab. Eine Zeit lang, denke ich, kann man das durchstehen.“