Wehmütiger Abschied im Oberwarter Stadtcafé

Es wird Zeitung gelesen, getratscht und wie üblich sind viele Tische besetzt. Doch einiges ist am Donnerstag anders im Stadtcafé Oberwart. Die Gäste verabschieden sich mit Handschlag beim Chef Gustav Gamauf und seiner Frau Elfriede. Gusti kennt sie alle beim Namen, seine Stammgäste sind ihm heilig und es ist kein leichter Abschied.

Seit 35 Jahren führt er das Lokal. An seinem letzten Tag, dem 31. März, ist der Vollblutgastronom ein wenig wehmütig. Für die Bekannten gibt es einen Folder und eine Menükarte zur Erinnerung, samt persönlichem Brief zum Abschied. Kaffee, Strudel und Somlauer Nockerl werden noch ein letztes Mal kredenzt, bevor sich das Gastro-Paar in den Ruhestand verabschiedet.